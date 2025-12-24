Путин назвал условие, при котором теперь будут поднимать флаг России

Президент России Владимир Путин поручил организовать процедуру поднятия флага страны на всех официальных спортивных и физкультурных соревнованиях, об этом сообщается в соответствующем перечне по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Срок выполнения — до 20 июля 2026 года.
Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих: поднятие (установление) государственного флага Российской Федерации во время проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, — сказано в документе.
Ранее Путин рекомендовал руководителям регионов разработать и внедрить систему дополнительного поощрения для тренеров, работающих со спортсменами высокого класса. Губернаторы должны предусмотреть специальные выплаты и меры поддержки.
Также он поручил приравнять к российским украинские почетные звания гражданам РФ, которые проживают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Администрация президента РФ должна решить этот вопрос до 20 февраля 2026 года.