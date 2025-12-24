Путин назвал условие, при котором теперь будут поднимать флаг России

Путин назвал условие, при котором теперь будут поднимать флаг России Путин поручил поднимать флаг России на всех спортивных соревнованиях

Президент России Владимир Путин поручил организовать процедуру поднятия флага страны на всех официальных спортивных и физкультурных соревнованиях, об этом сообщается в соответствующем перечне по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта. Срок выполнения — до 20 июля 2026 года.

Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих: поднятие (установление) государственного флага Российской Федерации во время проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, — сказано в документе.

Ранее Путин рекомендовал руководителям регионов разработать и внедрить систему дополнительного поощрения для тренеров, работающих со спортсменами высокого класса. Губернаторы должны предусмотреть специальные выплаты и меры поддержки.

Также он поручил приравнять к российским украинские почетные звания гражданам РФ, которые проживают в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Администрация президента РФ должна решить этот вопрос до 20 февраля 2026 года.