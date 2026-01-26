Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 09:50

В ЮАР объяснили появление российского флага над исторической крепостью

News24: на крепости Кейптауна в ЮАР вывесили флаг России

Крепость Доброй Надежды в Кейптауне Крепость Доброй Надежды в Кейптауне Фото: Florian Kopp/imageBROKER/Global Look Press
Вывешенный на несколько часов над исторической крепостью Доброй Надежды в Кейптауне российский флаг вызвал удивление у местных жителей и представителей парламента, сообщает News24. Управляющий директор крепости Кэлвин Гилфеллан пояснил, что в здании в тот момент проходили съемки фильма, посвященного битве за Аламо (штат Техас, США).

Жители Кейптауна выразили шок в социальных сетях, когда заметили российский флаг, развевающийся над исторической крепостью Доброй Надежды, — говорится в публикации.

Гилфеллан признался, что не может с уверенностью сказать, по какой причине был поднят именно российский флаг, предположив, что он не имел особого исторического значения для сюжета картины. Спустя несколько часов российский триколор был снят, а на его месте вновь подняли государственный флаг Южно-Африканской Республики.

Ранее сообщалось, что сразу два украинских ведомства возмутились поднятым флагом России на Венецианском кинофестивале. В частности, протест выразили Министерство иностранных дел и Министерство культуры страны. Их представители потребовали от организаторов мероприятия «избавиться от присутствия России и российского флага».

ЮАР
флаг России
США
кино
