Зарезали и унесли в подвал: в Кузбассе школьница и ее бойфренд убили мать

В Кемеровской области девочка-подросток уговорила бойфренда убить ее мать. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Убивали ножом

2 декабря житель Прокопьевска обнаружил труп своей 36-летней супруги в подвале многоэтажного дома. Выяснилось, что днем ранее женщину туда отнесли его 14-летняя падчерица, родная дочь убитой, и 16-летний бойфренд девочки. Они же расправились с женщиной. Установлено, что били женщину ножом.

«О версии следствия, 1 декабря 2025 года 14-летняя девушка и ее 16-летний знакомый, находясь в квартире дома на улице Институтской в городе Прокопьевске, поочередно нанесли удары ножом в область головы и туловища матери несовершеннолетней. От полученных травм женщина скончалась на месте. С целью сокрытия преступления подозреваемые спрятали тело в подвале многоквартирного дома, где позднее его обнаружил сожитель погибшей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

На учете не состояли

Telegram-канал SHOT пишет, что подростки заранее спланировали расправу. Причиной для этого стал конфликт девочки с мамой. Та не отпускала школьницу гулять с возлюбленным и заставляла делать уроки.

По данным канала, удары ножом наносились поочередно. Известно, что сейчас оба подозреваемых задержаны, никто из них до этого не состоял на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних. Тем не менее надзорные службы тоже будут проверены.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Кроме того, надзорным ведомством организована проверка исполнения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам которой будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования», — рассказали в прокуратуре.

Подростки уже достигли возраста уголовной ответственности за особо тяжкие преступления.

Оставили полуторагодовалого брата

Соседка семьи рассказала NEWS.ru, что ночью слышала крики и грохот. По ее словам, в подъезде до сих пор остаются следы крови.

«В 1:50 примерно были слышны крики, топанье, потом стихло. Сначала маму избили, сломали ей шею и дочь сделала восемь ножевых ранений. Положили в подвал и ушли. Оставили младшего брата одного дома, ему полтора года. В подъезде до сих пор кровь, и теперь подвал на замке», — рассказала соседка семейства.

Ученица из той же параллели, в которой учится задержанная, рассказала, что возлюбленный девочки, вероятно, является учеником коррекционной школы.

«Я почти не общаюсь со своей параллелью. Но знаю, что она состояла в „Юнармии“, а этот парень, как я поняла, был из коррекционной школы. Мама запретила ей с ним встречаться. В итоге она обозлилась на нее», — рассказала школьница.

На странице девочки в соцсетях указано, что она занималась в местном клубе единоборств. А в статусе школьница благодарит отца за воспитание, которое он ей дал.

«Тут очень конкретный расчет»

Психиатр Василий Шуров заявил в комментарии NEWS.ru, что сейчас ситуация выглядит как спланированное убийство.

«По факту возможного убийства 14-летней девочкой матери в Прокопьевске будет проведена психолого-психиатрическая и наркологическая экспертиза. Хотелось бы, чтобы это было какое-то безумие или тяжелая зависимость. Но, к сожалению, я тут вижу очень конкретный расчет, когда она со своим парнем договорилась, что он выполнит роль убийцы, также они потом спрятали тело. Знаете, это очень продуманные действия. Возможно, это антисоциальное расстройство. Может быть, еще какой-то мотив раскроется в действиях этой девочки по ходу расследования. Но я тут вижу классическую схему убийства», — пояснил Шуров.

