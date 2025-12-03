«Из коррекционной школы»: раскрыты особенности юноши-убийцы из Прокопьевска

Юноша, с которым встречалась 14-летняя девочка из Прокопьевска, подозреваемая в убийстве своей матери, мог быть учеником коррекционной школы. Об этом NEWS.ru рассказала ученица из той же параллели, в которой учится задержанная.

Я почти не общаюсь со своей параллелью. Но знаю, что она состояла в «Юнармии», а этот парень, как я поняла, был из коррекционной школы. Мама запретила ей с ним встречаться. В итоге она обозлилась на нее, — рассказала школьница.

На странице девочки в соцсетях указано, что она занималась в местном клубе единоборств. А в статусе школьница благодарит отца за воспитание, которое он ей дал.

Ранее прокуратура и управление СКР по Кемеровской области подтвердили факт убийства. Тело 36-летней женщины в подвале четырехэтажного жилого дома нашел ее супруг 2 декабря. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Оба подростка уже достигли возраста уголовной ответственности за особо тяжкие преступления. Соседка рассказывала, что в ночь убийства сылашала крики и топот в квартире.