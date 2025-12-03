«Были слышны крики и топанье»: соседка рассказала, как дочь убила мать Соседка рассказала о криках на месте убийства женщины дочерью в Прокопьевске

Соседка семьи из Прокопьевска, где 14-летняя школьница вместе со своим бойфрендом зарезала мать, рассказала NEWS.ru, что ночью слышала крики и грохот. По ее словам, в подъезде до сих пор остаются следы крови.

В 1:50 примерно были слышны крики, топанье, потом стихло. Сначала маму избили, сломали ей шею и дочь сделала восемь ножевых ранений. Положили в подвал и ушли. Оставили младшего брата одного дома, ему полтора года. В подъезде до сих пор кровь, и теперь подвал на замке, — рассказала соседка семейства.

Девушка также подтвердила версию о мотиве убийства. Мать запрещала дочери встречаться с 16-летним юношей.

Ранее прокуратура и управление СКР по Кемеровской области подтвердили факт убийства. Тело 36-летней женщины в подвале четырехэтажного жилого дома нашел ее супруг 2 декабря. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Оба подростка уже достигли возраста уголовной ответственности за особо тяжкие преступления.