Преподаватель раскрыла последствия переноса ЕГЭ на июнь

Перенос единого государственного экзамена на июнь окажет положительное влияние на подготовку выпускников, заявила NEWS.ru преподаватель онлайн-школы Ольга Федорова. По ее словам, данный шаг также позволит снизить эмоциональное давление на школьников.

Изменения в сроках проведения ЕГЭ в 2026 году можно считать позитивными для школьников и системы подготовки в целом. В 2026 году экзаменационная кампания полностью смещается в июнь. Экзамены стартуют 1 июня и завершаются примерно в третьей декаде месяца. Последними по традиции проходят информатика и иностранные языки. Таким образом, расписание становится более компактным, предсказуемым и комфортным для учеников, что в перспективе может положительно сказаться и на качестве подготовки, и на самих результатах экзаменов, — пояснила Федорова.

Она подчеркнула, что прежний порядок сдачи создавал дополнительное напряжение, поскольку ученики не успевали ни отдохнуть, ни настроиться на экзаменационный режим. Таким образом, по словам преподавателя, перенос ЕГЭ на июнь более логичен именно с точки зрения организации подготовки.

В 2026 году появляется полноценная неделя: ее можно использовать либо для отдыха, либо для закрытия оставшихся пробелов, а затем для целенаправленного повторения, которое традиционно занимает последнюю неделю перед конкретным экзаменом. Важно и то, что сокращается общий стрессовый период. Если раньше экзамены растягивались почти на месяц, то теперь весь цикл укладывается примерно в три недели. Это особенно критично для психологического состояния выпускников: постоянное нахождение в режиме ожидания очередного экзамена в течение месяца серьезно выматывает, — добавила Федорова.

Она заключила, что важным преимуществом также является завершение экзаменов до выпускных мероприятий. По мнению Федоровой, это даст ученикам возможность завершить экзаменационный период и спокойно сосредоточиться на итоговых школьных событиях и каникулах.

Ранее член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог заявил, что сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли на две недели. Теперь выпускные экзамены начнутся после окончания учебного года.