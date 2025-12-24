Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 05:20

Преподаватель раскрыла последствия переноса ЕГЭ на июнь

Преподаватель Федорова: перенос ЕГЭ на июнь облегчит подготовку выпускников

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Перенос единого государственного экзамена на июнь окажет положительное влияние на подготовку выпускников, заявила NEWS.ru преподаватель онлайн-школы Ольга Федорова. По ее словам, данный шаг также позволит снизить эмоциональное давление на школьников.

Изменения в сроках проведения ЕГЭ в 2026 году можно считать позитивными для школьников и системы подготовки в целом. В 2026 году экзаменационная кампания полностью смещается в июнь. Экзамены стартуют 1 июня и завершаются примерно в третьей декаде месяца. Последними по традиции проходят информатика и иностранные языки. Таким образом, расписание становится более компактным, предсказуемым и комфортным для учеников, что в перспективе может положительно сказаться и на качестве подготовки, и на самих результатах экзаменов, — пояснила Федорова.

Она подчеркнула, что прежний порядок сдачи создавал дополнительное напряжение, поскольку ученики не успевали ни отдохнуть, ни настроиться на экзаменационный режим. Таким образом, по словам преподавателя, перенос ЕГЭ на июнь более логичен именно с точки зрения организации подготовки.

В 2026 году появляется полноценная неделя: ее можно использовать либо для отдыха, либо для закрытия оставшихся пробелов, а затем для целенаправленного повторения, которое традиционно занимает последнюю неделю перед конкретным экзаменом. Важно и то, что сокращается общий стрессовый период. Если раньше экзамены растягивались почти на месяц, то теперь весь цикл укладывается примерно в три недели. Это особенно критично для психологического состояния выпускников: постоянное нахождение в режиме ожидания очередного экзамена в течение месяца серьезно выматывает, — добавила Федорова.

Она заключила, что важным преимуществом также является завершение экзаменов до выпускных мероприятий. По мнению Федоровой, это даст ученикам возможность завершить экзаменационный период и спокойно сосредоточиться на итоговых школьных событиях и каникулах.

Ранее член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог заявил, что сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ перенесли на две недели. Теперь выпускные экзамены начнутся после окончания учебного года.

экзамены
ЕГЭ
школьники
выпускники
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы процедуры, которые нужно пройти после новогодних праздников
Россиянам ответили, есть ли послабления у «закона о тишине» для новостроек
В икре пяти известных торговых марок обнаружили кишечную палочку
«Ты никуда не выйдешь»: пленный раскрыл, как ВСУ охраняют дезертиров
Депутат предложил действенный способ защитить россиян от оккультизма
Три страны Евросоюза отказались финансировать Украину
Мошенники начали похищать данные под предлогом допуска в военкомат
Россиянам рассказали, как не опьянеть за новогодним столом
В московской клинике рассказали об ЭКО со спермой Павла Дурова
Быстрая и вкусная выпечка к чаю: песочный пирог с вареньем
Ореховое наслаждение: готовим хрустящие тарталетки «Зимний орех»
Раскрыто, какой штраф грозит за брошенные остатки салюта на улице
Освобождение Андреевки и продвижение армии: успехи ВС РФ к утру 24 декабря
Психолог объяснила, как подготовить ребенка к пополнению в семье
Верховный суд признал нарушения прав Лурье в споре с Долиной
К чему снится сырое мясо: тайный смысл сна для мужчин и женщин
Минское «Динамо» разгромило московское с огромным счетом
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 декабря
Еще один беспилотник ликвидирован в небе над Москвой
Опубликовано видео с места крушения самолета с главой Генштаба Ливии
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.