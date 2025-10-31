Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Если вы хотите добиться аккуратного и долговечного результата ремонта, важно знать, как правильно клеить обои в углах. Эта часть работы считается одной из самых сложных, но с правильной подготовкой и техникой справится даже новичок.

Подготовка к поклейке обоев

Перед началом работ убедитесь, что стены очищены от старых покрытий, выровнены и загрунтованы. Особое внимание уделите углам — если они неровные, используйте шпаклевку или гипсокартон для коррекции.

Какие обои проще клеить в углах?

Выбор типа обоев влияет на сложность работы. Бумажные обои дешевые, но рвутся при натяжении и плохо переносят влагу — клеить их в углах сложнее. Виниловые более прочные и устойчивые к деформации, их удобнее разглаживать, но они тяжелее и требуют качественного клея. Флизелиновые — самые практичные: не растягиваются, легко клеятся и скрывают мелкие дефекты стен. Именно их рекомендуют новичкам.

Инструменты для поклейки в углах

При работе с углами полезны профессиональные инструменты: резиновый валик для разглаживания, острый канцелярский нож, малярный шпатель с закругленным краем и уровень. Также пригодится валик с насечками — он помогает выгнать воздух из-под полотна. Без этих инструментов риск ошибок возрастает.

Как правильно клеить обои в углах? Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Техники поклейки обоев в углах

Существует два основных способа оклейки угла: внахлест и встык. При методе внахлест первую полосу загибают за угол на 2–3 см. После высыхания следующее полотно приклеивают внахлест, затем по линии угла делают надрез и удаляют излишки. Это создает плотное соединение. Метод встык подходит для флизелиновых обоев — полосы подводят вплотную друг к другу, но не перекрывают. Главное — не оставлять зазоров.

Лайфхаки для идеальных углов

Справиться можно и в одиночку, но помощник облегчит задачу — особенно при раскатывании рулонов и разглаживании. Главное — запастись терпением и не спешить.

Прогрунтуйте углы — это улучшит сцепление.

Используйте лазерный уровень — если углы кривые, он поможет выровнять полотно.

Подрезайте обои только после высыхания — так край будет ровнее.

Общие советы по поклейке обоев

Правильная технология позволяет добиться аккуратного результата, который будет радовать глаз долгие годы.

Работайте с напарником — так удобнее разглаживать полотна.

Начинайте клеить от окна, чтобы стыки были менее заметны.

Избегайте сквозняков до полного высыхания.

Теперь вы знаете, как правильно клеить обои в углах, и сможете сделать ремонт аккуратно и без лишних проблем. Главное — терпение и соблюдение технологии.

