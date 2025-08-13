Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Назван простейший способ отбить часть трат на ремонт

Бизнесмен Васильев: часть стройматериалов после ремонта можно продать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Продажа старых строительных материалов и демонтированных элементов поможет частично компенсировать затраты на ремонт, заявил NEWS.ru генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев. По его словам, такой подход не только принесет дополнительный доход, но и решит проблему утилизации мусора.

Демонтированные во время ремонта двери, окна, сантехнику и даже старую плитку можно продать. То же самое можно сделать с остатками новых материалов — они могут пригодиться еще кому-то, кто затеял ремонт. Например, чугунную ванну или металлические трубы охотно покупают в пунктах приема металла, а старые деревянные двери могут пригодиться кому-то для дачи. Это не только принесет вам дополнительный доход, но и избавит от необходимости вывозить мусор, — пояснил Васильев.

Он также отметил, что сэкономить на ремонте можно, если заранее договориться с рабочими о частичной оплате. Эксперт подчеркнул, что такой подход минимизирует риски недобросовестного выполнения работ или исчезновения специалистов с деньгами.

Дополнительно можно сэкономить часть средств при ремонте, если договориться с рабочими о частичной оплате. Никогда не давайте всю сумму заранее — лучше платить поэтапно по факту выполнения работ. Материалы стоит оплачивать отдельно от работы, и все условия лучше зафиксировать в договоре. Это снизит риск того, что рабочие исчезнут с деньгами или сделают работу некачественно, — резюмировал Васильев.

Ранее ведущий инженер-технолог Павел Кокарев заявил, что резкий рост цен на строительные материалы ожидается в России к началу 2026 года. Подорожание, по его словам, может достигнуть 40%. Он отметил, что на текущий момент спрос на стройматериалы на рынке недвижимости ограничен высокими ставками по кредитам.

