11 января 2026 в 09:00

Нутрициолог дала совет, как прийти в форму после новогодних праздников

Нутрициолог Чаевская посоветовала упростить еду после новогодних празднований

Фото: Shutterstock/FOTODOM
После новогодних празднований для восстановления формы лучше всего упростить еду, вернувшись к цельным продуктам с понятными сочетаниями, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская. По ее словам, это поможет справиться с тяжестью и дискомфортом после обильных застолий.

Для многих Новый год — это период сбитых ритмов, переедания и сниженной физической активности. Как прийти в форму после праздников? Режим — один из ключевых пунктов, теряющийся в праздники. Не стоит сразу делать его идеальным, важно день за днем корректировать время отхода ко сну и подъема. После праздничных застолий многим знакомы тяжесть и дискомфорт. Лучшее, что можно сделать, — упростить еду и вернуться к цельным продуктам с понятными сочетаниями, — пояснила Чаевская.

По ее словам, процесс возвращения в форму не должен начинаться с резких ограничений или интенсивных тренировок. Нутрициолог добавила, что не менее важен питьевой режим, так как увеличение веса после праздников часто связано с отеками.

После праздников не забудьте о восстановлении водного баланса. Чаще всего плюс на весах вызван отеками, поэтому важно выпивать стакан теплой воды до завтрака, а также пить между приемами пищи в течение дня. Не стоит бежать в зал «отрабатывать» съеденное. Достаточно добавить прогулки, растяжку или мягкую йогу, что скажется на работе мышечной системы, — резюмировала Чаевская.

Ранее нутрициолог Юлия Мелехова заявила, что снижение ежедневной активности и избыток калорий в рационе в праздничные дни приводят к набору лишнего веса. По ее словам, в такой период люди, как правило, меньше двигаются и расход энергии снижается на 300–800 ккал в сутки.

