26 февраля 2026 в 07:00

Нутрициолог раскрыла главный источник растительного белка

Нутрициолог Яблокова: чечевица ценится за высокое содержание белка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Чечевица благодаря высокому содержанию белка является незаменимым продуктом для вегетарианцев и всех, кто следит за сбалансированным питанием, заявила NEWS.ru тренер-нутрициолог Ольга Яблокова. По ее словам, эта древняя бобовая культура также богата железом, магнием и калием, которые необходимы для здоровья сердца и нервной системы.

Чечевица — одна из самых древних бобовых культур. Сегодня она все чаще появляется в рационе людей, следящих за питанием и здоровьем. Богатый состав продукта делает ее незаменимой в рационе. Чечевица ценится прежде всего за высокое содержание белка. В среднем около 24–25 граммов на 100 граммов сухого продукта. Такой состав делает ее хорошей основой рациона для тех, кто следит за белком и более сбалансированным питанием. Также она незаменима для вегетарианцев. В чечевице содержатся железо, магний и калий. Железо необходимо для нормального уровня гемоглобина, магний участвует в работе нервной системы, а калий важен для сердечно-сосудистой системы, — пояснила Яблокова.

Эксперт подчеркнула, что продукт положительно влияет на пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки. По ее словам, чечевица содержит как растворимые, так и нерастворимые пищевые волокна, которые помогают снижать уровень холестерина и контролировать сахар в крови.

Чечевица очень богата клетчаткой — 100 граммов продукта обеспечивают 30–60% от суточной нормы. Она содержит как растворимые, так и нерастворимые пищевые волокна. Именно они улучшают пищеварение, снижают холестерин и помогают контролировать уровень сахара в крови. Чечевица также повышает здоровье кишечника, помогая ему в работе, — резюмировала Яблокова.

Ранее биохимик Анна Дивинская заявила, что потребление кофе снижает риск развития болезни Паркинсона и сахарного диабета II типа. Однако, по ее словам, чрезмерное употребление этого напитка может вызвать бессонницу и учащенное сердцебиение.

