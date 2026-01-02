Новый год — 2026
Стало известно, где в России платят больше 400 тыс. рублей в месяц

В октябре средняя зарплата в сфере перестрахования превысила 400 тыс. рублей

В России в октябре единственной отраслью, где средняя зарплата превысила 400 тыс. рублей, стало перестрахование, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику. Средний доход работников в этом сегменте составил 439,6 тыс. рублей.

В пятерку отраслей с самыми высокими средними зарплатами вошли холдинговые компании (322,4 тыс. рублей), управление фондами (257,8 тыс. рублей), негосударственные пенсионные фонды (256 тыс. рублей) и рыболовство (251,9 тыс. рублей). В десятке лидеров также оказались издатели программного обеспечения, разработчики ПО, работники добычи газа, пассажирских авиаперевозок и отдельные финансовые посредники. Во всех этих сферах средние доходы в октябре превысили 210 тыс. рублей.

Показатель среднемесячной начисленной зарплаты рассчитывается до вычета налогов. Статистика включает премии и учитывает доходы всех сотрудников, в том числе с очень сверхвысокими зарплатами.

Ранее стало известно, что россияне смогут заработать от 70 до 200 тыс. рублей в новогодние праздники. Наибольший доход предлагали инструкторам на горнолыжном курорте в Сахалинской области и курьерам в Тамбове, а в Сочи искали упаковщиков с зарплатой до 128 тыс. рублей.

