Зеленского обвинили в безумных экспериментах над киевлянами Экс-советник главы Украины Соскин обвинил Зеленского в экспериментах над Киевом

Бывший помощник президента Украины Олег Соскин раскритиковал действующего главу страны Владимира Зеленского и обвинил его в экспериментах над киевлянами. В эфире своего YouTube-канала политолог заявил, что офис Зеленского переложил ответственность за выживание города на других, не вникая в суть проблем, вызванных блэкаутом.

Ни [президент Владимир] Зеленский, ни [глава администрации президента Кирилл] Буданов, они вообще этим не занимаются. То есть ставится какой-то совершенно безумно дичайший мегаэксперимент по разрушению столицы, — сказал Соскин.

По мнению политолога, вместо спасения мегаполиса от коммунального паралича администрация президента поглощена вопросами дезертирства и ужесточения мобилизации через ТЦК. Соскин посетовал, что приоритеты власти смещены в сторону борьбы с внутренними угрозами и коррупцией, в то время как базовые потребности горожан остаются без внимания.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы с призывом временно покинуть город из-за тяжелой ситуации с коммунальными услугами. Он объяснил, что это касается тех, у кого есть возможность выехать в места с альтернативными источниками энергии. Кличко также сообщил, что половина многоквартирных домов Киева осталась без отопления из-за повреждений критической инфраструктуры.