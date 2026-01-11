Уход иностранных брендов дал скачок российскому fashion-рынку

Уход зарубежных брендов послужил для российского рынка одежды и обуви точкой роста, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. По его словам, которые приводит ТАСС, ни о каком крахе речи нет, а число отечественных марок существенно увеличилось за последние годы.

Уход иностранных брендов стал для российского fashion-рынка не крахом, а точкой роста, — отметил он.

Ранее предприниматель Алексей Кременсков заявил, что на зарубежных маркетплейсах можно продавать одежду отечественного производства и товары народного промысла. На соответствующих площадках также будет спрос на ювелирную продукцию из России. Он отметил, что в целом проблем с экспортом у страны не возникнет.

До этого немецкий спортивный бренд Puma зарегистрировал в России два товарных знака с логотипами пумы. Компания покинула российский рынок в марте 2022 года. Заявки поступили в федеральную службу 26 августа 2024 года из США. Регистрация охватывает четыре ключевых класса продукции, включая спортивную одежду и обувь, изделия из кожи, тренажеры и велосипеды.