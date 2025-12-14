Популярный спортивный бренд решил вернуться в Россию спустя три года Ушедшая из РФ Puma зарегистрировала в Роспатенте два товарных знака

Немецкий спортивный бренд Puma зарегистрировал в России два товарных знака с логотипами пумы, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. Компания покинула российский рынок в марте 2022 года после начала военной операции на Украине.

Соответствующие заявки поступили в федеральную службу 26 августа 2024 года из США. Регистрация охватывает четыре ключевых класса продукции по международной классификации, включая спортивную одежду и обувь, изделия из кожи, тренажеры и велосипеды. Права на товарные знаки будут действовать в России до 26 августа 2034 года.

Ранее модный дом Fendi, принадлежащий французскому холдингу LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), зарегистрировал два новых товарных знака в России. Среди них числится название Baguette Roma, а также изображение с повторяющимся логотипом фирмы.

До этого японский автопроизводитель Toyota зарегистрировал в России несколько товарных знаков после прекращения своей деятельности в стране. Заявки на регистрацию были поданы в Роспатент из Японии в ноябре 2024 года и марте 2025 года. В результате в реестр внесены четыре модели бренда: Alphard, Celica, Carina и Vellfire. Срок действия зарегистрированных товарных знаков — с 5 ноября 2034 года до 31 марта 2035 года.