11 января 2026 в 10:15

Глава «банды амазонок» задолжала потерпевшим круглую сумму

С главы «банды амазонок» и ее дочери взыскивают почти 5 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
С руководителя «банды амазонок» Инессы Тарвердиевой и ее дочери Виктории принудительно взыскивают более 4,9 млн рублей в пользу жертв, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов. Отмечается, что преступная группа орудовала в 2007–2013 годах.

Всего потерпевшими от действий «амазонок» признали 98 человек. В 2018 и 2024 годах против Тарвердиевой и ее дочери возбудили 17 производств о взыскании «материального ущерба по ГК РФ, причиненного физическим или юридическим лицам». Известно, что фигурантки дела также должны заплатить почти 100 тыс. рублей исполнительского сбора, добавили в агентстве.

Ранее в Ивановской области осудили членов банды за незаконную вырубку леса, которая повлекла ущерб на 30 млн рублей. В прокуратуре отметили, что восемь участников ОПГ получили от трех до 17 лет лишения свободы.

Также в Ульяновске суд вынес обвинительный приговор 15 участникам организованной преступной группировки «УЗТС», признав их виновными в целом ряде тяжких преступлений. Им назначили от 2,5 года до 10 лет лишения свободы.

