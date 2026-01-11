Глава «банды амазонок» задолжала потерпевшим круглую сумму С главы «банды амазонок» и ее дочери взыскивают почти 5 млн рублей

С руководителя «банды амазонок» Инессы Тарвердиевой и ее дочери Виктории принудительно взыскивают более 4,9 млн рублей в пользу жертв, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов. Отмечается, что преступная группа орудовала в 2007–2013 годах.

Всего потерпевшими от действий «амазонок» признали 98 человек. В 2018 и 2024 годах против Тарвердиевой и ее дочери возбудили 17 производств о взыскании «материального ущерба по ГК РФ, причиненного физическим или юридическим лицам». Известно, что фигурантки дела также должны заплатить почти 100 тыс. рублей исполнительского сбора, добавили в агентстве.

