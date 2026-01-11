Чекап после Нового года: терапевт назвала ключевые исследования и анализы

Новогодние праздники для большинства людей становятся периодом выраженной нагрузки на организм. Обильное и зачастую несбалансированное питание, употребление алкоголя, снижение физической активности, нарушение режима сна и бодрствования формируют условия, при которых даже у относительно здоровых людей могут проявиться скрытые функциональные нарушения. Врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области Анастасия Лозикова рассказала в интервью NEWS.ru, какие исследования необходимо пройти для чекапа организма после новогодних каникул.

Общий анализ крови

Отправной точкой такого обследования традиционно является общий анализ крови. Он позволяет выявить признаки воспалительных процессов, анемии и изменения со стороны лейкоцитарной формулы, которые нередко сопровождают обострения хронических заболеваний или последствия перенесенных инфекций. Усталость, сонливость и снижение работоспособности после праздников не всегда связаны исключительно с перееданием и могут иметь лабораторные проявления.

Общий анализ мочи

Не менее важен общий анализ мочи. После периода повышенной нагрузки на печень при употреблении алкогольных напитков и возможном обезвоживании он помогает оценить состояние почек, наличие воспалительных изменений и нарушение обменных процессов. Даже минимальные отклонения могут служить основанием для дальнейшего наблюдения и коррекции питьевого режима.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Интересный факт: незначительное повышение уровня лейкоцитов, появление белка или цилиндров может указывать на хронический воспалительный процесс или нарушение фильтрационной функции почек, когда боли, отеки и повышение температуры еще отсутствуют. Подобные изменения часто выявляются случайно, при профилактических осмотрах.

Биохимический анализ крови

Ключевым этапом чекапа является биохимический анализ крови. В послепраздничный период особое внимание уделяется показателям функции печени: АЛТ, АСТ, билирубину и гамма-глутамилтрансферазе. Печень первой реагирует на избыток алкоголя и жирной пищи, и изменения могут сохраняться даже при отсутствии выраженных симптомов.

Также важно оценить показатели углеводного обмена. Этот анализ позволяет узнать уровень глюкозы и гликированного гемоглобина, особенно у пациентов с избыточной массой тела и наследственной предрасположенностью к сахарному диабету.

Липидный профиль (кровь)

Отдельного контроля заслуживает липидный профиль. Повышение уровня общего холестерина и атерогенных фракций может быть транзиторным, однако у части пациентов именно после праздников выявляются стойкие нарушения липидного обмена, требующие дальнейшего наблюдения. Дополнительно по показаниям может быть назначено определение уровня мочевой кислоты, повышение которой часто связано с избыточным потреблением мясных блюд и алкоголя.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анализ на C-реактивный белок

Среди маркеров общего состояния организма целесообразно учитывать С-реактивный белок, отражающий наличие системного воспаления. Его повышение не всегда указывает на инфекцию, но может свидетельствовать о метаболических и сосудистых нарушениях. Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями рекомендуется также контроль электролитов крови и артериального давления.

Коагулограмма

Еще один полезный способ узнать о состоянии здоровья — коагулограмма, которая особенно актуальна для пациентов с варикозной болезнью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, наследственной предрасположенностью к тромбозам или у тех, кто провел праздничные дни преимущественно малоподвижно. В таких условиях замедление кровотока и изменения состава крови могут способствовать формированию тромбов, которые длительное время остаются бессимптомными, но представляют серьезную угрозу для здоровья.

УЗИ органов брюшной полости

Инструментальная диагностика занимает важное место в послепраздничном чекапе. Ультразвуковое исследование органов брюшной полости позволяет оценить состояние печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. После новогодних каникул нередко выявляются признаки жирового гепатоза, застой желчи, реактивные изменения поджелудочной железы, которые длительное время могут протекать бессимптомно. По показаниям проводится УЗИ почек и щитовидной железы.

УЗИ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гастроскопия

При наличии жалоб со стороны желудочно-кишечного тракта — изжоги, болей, тошноты, ощущения тяжести после еды — обосновано проведение фиброгастродуоденоскопии (ФГДС). Этот метод позволяет диагностировать гастрит, рефлюкс-эзофагит, обострение язвенной болезни, которые часто манифестируют именно после периодов пищевых излишеств.

Электрокардиография

После периода праздничных излишеств, когда наблюдаются переедание, избыточное потребление алкоголя, временное нарушение сна и снижение физической активности, нагрузка на сердечно-сосудистую систему существенно возрастает. В таких условиях ЭКГ становится простым и информативным методом первичной оценки состояния сердца, позволяющим выявить скрытые нарушения, которые могут оставаться бессимптомными.

ЭКГ может показать нарушения ритма, включая экстрасистолию, тахикардию или брадикардию, которые нередко усиливаются на фоне стрессовой и пищевой нагрузки. В период новогодних праздников учащение сердцебиения или кратковременные перебои могут быть списаны на усталость, но только инструментальное исследование позволяет объективно их зарегистрировать.

Метод также выявляет признаки ишемии миокарда, которые могут проявляться минимально — легкой утомляемостью, дискомфортом в груди или слабостью — и часто остаются незамеченными без ЭКГ. Даже у людей без ранее диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний праздничные перегрузки могут спровоцировать кратковременные нарушения коронарного кровотока, проявляющиеся в электрической активности сердца.

Мужчина во время диагностики на ЭКГ в московской поликлинике Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Важно подчеркнуть, что послепраздничный чекап не должен быть универсальным и одинаковым для всех. Объем обследований определяется возрастом, наличием хронических заболеваний, образом жизни и факторами риска. Попытка сдать все анализы сразу без показаний редко приносит пользу и может привести к избыточной диагностике.

Читайте также:

Терапевт раскрыла, в каком порядке нужно есть новогодние блюда

Россиянам раскрыли, как восстановиться после праздников и хорошо отдохнуть

Терапевт дала советы, как подготовиться к новогоднему застолью

Диетолог поделилась рецептом полезного варианта оливье