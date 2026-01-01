Школьница вышла из дома 31 декабря и пропала В Забайкалье нашли пропавшую 12-летнюю девочку

Школьница, пропавшая в городе Могоче в Забайкальском крае, была найдена, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. Там уточнили, что с 12-летней девочкой уже работают сотрудники правоохранительных органов. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

12-летняя девочка, о пропаже которой заявлялось в Могоче, найдена. С девочкой все в порядке, в настоящий момент с нею работают следователи СК. Проводится доследственная проверка, — говорится в сообщении.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, 12-летняя девочка пропала 31 декабря. В тот день она вышла из дома, чтобы выбросить мусор.

