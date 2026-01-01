Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 08:51

Школьница вышла из дома 31 декабря и пропала

В Забайкалье нашли пропавшую 12-летнюю девочку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Школьница, пропавшая в городе Могоче в Забайкальском крае, была найдена, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. Там уточнили, что с 12-летней девочкой уже работают сотрудники правоохранительных органов. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

12-летняя девочка, о пропаже которой заявлялось в Могоче, найдена. С девочкой все в порядке, в настоящий момент с нею работают следователи СК. Проводится доследственная проверка, — говорится в сообщении.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, 12-летняя девочка пропала 31 декабря. В тот день она вышла из дома, чтобы выбросить мусор.

Ранее в Тверской области нашли женщину и ее маленькую дочь, которых искали с 24 декабря. В следственном управлении уточнили, что представитель следственного отдела опросит мать. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

До этого россиянка Диана Дмитриева потеряла память и оказалась в больнице на острове Самуи в Таиланде без денег и документов. Журналисты смогли найти ее родных и помогли установить с ней связь.

Забайкальский край
Забайкалье
пропавшие
дети
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главный праздник всей страны: как в России встретили Новый год
Стало известно, на что пошли в ВСУ ради атаки на позиции ВС России
Синоптик назвал самый холодный день новогодних праздников в Москве
Аксенов пообещал помочь родным погибших и пострадавших в Херсонской области
Стало известно, как Россия ответит на удар ВСУ по кафе в Херсонской области
Врач предупредила о страшных последствиях новогодних застолий
«Напали на мирных людей»: в Севастополе пришли в ужас от действий ВСУ
Военнопленный ВСУ сообщил о крайних мерах дезертиров для избежания боев
Шестерых детей внесли в «расстрельный» список Украины в канун Нового года
Не блюдо, а золото: согревающий крем-суп. Минус килограмм за один обед!
Стало известно, когда WADA может возобновить суд с РУСАДА
Простой рецепт против похмелья: томатный сок со специями спасет утро
«Следовало бы серьезно задуматься»: в Индии осадили Зеленского из-за Путина
Полиция предупредила о схеме мошенничества на сайтах знакомств
Работник артели потерял сознание во время пурги на Крайнем Севере
Антипохмельный напиток дома: полезный рецепт с кокосовым молоком
Россияне встретили Новый год в поезде из-за транспортного коллапса
Два российских города перестали принимать рейсы
Озвучены страшные последствия пожара на популярном курорте
От «Простоквашино» до «Чебурашки»: что посмотреть всей семьей в Новый год
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина
Мир

Ответ будет страшным: как Россия отомстит ВСУ за удар по резиденции Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.