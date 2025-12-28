Стало известно о судьбе пропавшей в Тверской области женщины с ребенком В Кимрах нашли пропавшую 24 декабря женщину с ребенком

В Тверской области нашли женщину и ее маленькую дочь, которых искали в Кимрах с 24 декабря, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Информация о пропаже была объявлена после того, как с ними потеряли связь. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося.

В Тверской области установлено местонахождение женщины с ребенком. <...> Проводится проверка по факту безвестного исчезновения женщины 1998 года рождения, а также ее малолетней дочери, данные о местонахождении которых отсутствовали с 24 декабря, — говорится в сообщении.

В следственном управлении уточнили, что по делу об исчезновении мать опросит представитель следственного отдела. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Ранее в России с января по ноябрь 2025 года зафиксировали 885 случаев исчезновения детей. Из них живыми нашли 839, 21 ребенок погиб, а поиски 25 детей продолжаются. Больше всего детей пропало в Приморском крае, Свердловской и Кемеровской областях.

