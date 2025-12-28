Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 декабря 2025 в 16:29

Стало известно о судьбе пропавшей в Тверской области женщины с ребенком

В Кимрах нашли пропавшую 24 декабря женщину с ребенком

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Тверской области нашли женщину и ее маленькую дочь, которых искали в Кимрах с 24 декабря, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. Информация о пропаже была объявлена после того, как с ними потеряли связь. Сейчас следователи выясняют обстоятельства случившегося.

В Тверской области установлено местонахождение женщины с ребенком. <...> Проводится проверка по факту безвестного исчезновения женщины 1998 года рождения, а также ее малолетней дочери, данные о местонахождении которых отсутствовали с 24 декабря, — говорится в сообщении.

В следственном управлении уточнили, что по делу об исчезновении мать опросит представитель следственного отдела. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Ранее в России с января по ноябрь 2025 года зафиксировали 885 случаев исчезновения детей. Из них живыми нашли 839, 21 ребенок погиб, а поиски 25 детей продолжаются. Больше всего детей пропало в Приморском крае, Свердловской и Кемеровской областях.

Ранее в Бразилии двухлетняя девочка утонула в ведре с водой. По предварительной информации, ребенок остался без присмотра, пока мать стирала одежду на улице. Позже девочку обнаружили без сознания, доставили в больницу, но спасти не смогли. Полиция рассматривает инцидент как несчастный случай.

пропажи
дети
матери
поиски
Следственный комитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бельгия вышла из туалетного кризиса
В метро Киева неизвестные изрезали ножом лицо мужчине
Девять собак погибли в огненной ловушке
«Серьезный шаг»: депутат о временном прекращении огня в районе ЗАЭС
Раскрыта огневая обстановка у Запорожской АЭС на фоне ремонта
В Петербурге школьники подрались из-за флага Израиля
Суд арестовал петербуржца за секс со школьницами в подъездах
Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
В Роспотребнадзоре оценили готовность России к новым эпидемиям
Путин подписал важный закон для добровольцев
Коллекция Московского зоопарка пополнилась новыми экзотическими животными
Канадская теннисистка защитила Курникову от шквала критики
Хоккеист уронил Лукашенко во время матча
Власти Москвы пошли на эксперимент с ИИ
Михалков ответил на вопрос о пролившем вино на Путина друге
Одной стране предрекли падение рождаемости до уровня 1899 года
Италию обвинили в смерти свободной партийной политики
Стало известно о судьбе пропавшей в Тверской области женщины с ребенком
В европейской стране переименовали 19 улиц из-за советского прошлого
Немцы вынуждены затягивать пояса из-за роста цен на продукты
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год
Общество

Без батона, без тарталеток и без теста: закуска «Русская» — отлично зайдет на Новый год

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Медвежья лапа»: обалденные биточки — мясо с картошкой 2 в 1

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.