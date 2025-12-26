Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 16:37

Двухлетняя девочка утонула в ведре с водой

В Бразилии двухлетняя девочка упала в ведро с водой и утонула

Полиция Бразилии Полиция Бразилии Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Бразилии двухлетняя девочка упала в ведро с водой и утонула, сообщило издание The Daily Mail. Полицейские рассматривают инцидент как несчастный случай.

После поисков в доме она нашла ребенка в ванной комнате, почти утонувшей, — говорится в сообщении.

Как отметила газета, мать девочки стирала одежду на улице и сначала не заметила пропажу девочки. Когда женщина обнаружила дочь без сознания, она позвала соседей на помощь. Девочку доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти. Тело ребенка направили на судмедэкспертизу.

Ранее двое детей погибли, провалившись под лед на реке Томь в Новокузнецке. По информации СК, несовершеннолетние братья не смогли выбраться и были унесены течением. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

До этого в Главном управлении МЧС по Ростовской области сообщили об инциденте на водоеме, где под лед провалились два 10-летних ребенка. Один из них погиб, второй был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Кроме того, в Воронежской области девятилетний мальчик утонул, провалившись под тонкий лед на реке Усманке.

Бразилия
дети
ведра
матери
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Оливье», «шуба»: во сколько обойдется новогодний стол-2026, как сэкономить
На Украине шокированы рождественским заявлением Зеленского
Стало известно, почему Миндич нарушил обет молчания о коррупции на Украине
Почему бизнес выбирает быстровозводимые здания и как изменилось качество
«Кошелек Зеленского» впервые высказался о коррупционном скандале на Украине
Олимпийский комитет Норвегии отреагировал на смерть Баккена
БПЛА совершили массированный налет на Крым посреди дня
Морской пехотинец спас брата-близнеца под обстрелом ВСУ
Шок для вкусовых сосочков: готовим, не как все. Блюда с новыми вкусами
PR-менеджер рассказала, как справиться с выгоранием
«Почувствуйте разницу»: эксперт назвал главную беду кинотеатров в России
В Польше пояснили властям, чего нельзя допустить в отношениях с Москвой
Чем заняться в Москве 27–28 декабря: не только «Щелкунчик»!
Адвокат сообщила о сроках выезда Долиной из квартиры
В Петербурге заработал готовый к массовому выпуску грузовиков завод
Юрист объяснил, обязательно ли платить 13-ю зарплату
Генерал назвал причины провокаций ВСУ на границе с Белгородской областью
На выставке о русских сказках открылась зона фильма «Сказка о царе Салтане»
Напиток с алоэ вера снимают с полок «Магнитов» по всей России
Жить у окна: как меняются бытовые привычки в светлых квартирах
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.