Двухлетняя девочка утонула в ведре с водой В Бразилии двухлетняя девочка упала в ведро с водой и утонула

В Бразилии двухлетняя девочка упала в ведро с водой и утонула, сообщило издание The Daily Mail. Полицейские рассматривают инцидент как несчастный случай.

После поисков в доме она нашла ребенка в ванной комнате, почти утонувшей, — говорится в сообщении.

Как отметила газета, мать девочки стирала одежду на улице и сначала не заметила пропажу девочки. Когда женщина обнаружила дочь без сознания, она позвала соседей на помощь. Девочку доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти. Тело ребенка направили на судмедэкспертизу.

Ранее двое детей погибли, провалившись под лед на реке Томь в Новокузнецке. По информации СК, несовершеннолетние братья не смогли выбраться и были унесены течением. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

До этого в Главном управлении МЧС по Ростовской области сообщили об инциденте на водоеме, где под лед провалились два 10-летних ребенка. Один из них погиб, второй был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Кроме того, в Воронежской области девятилетний мальчик утонул, провалившись под тонкий лед на реке Усманке.