Мусорное ведро больше никогда не будет грязным: вот каким лайфхаком пользуются опытные хозяйки

Многим знакома ситуация, когда стараешься аккуратно положить мусор в пакет, а он все время норовит выскользнуть из ведра, раскидывая содержимое по сторонам. Потом приходится собирать мусор руками, что не приносит удовольствия. Однако выход есть.

Возьмите две пластиковые бутылки и отрежьте у них горлышки. Крышки от бутылок приклейте по бокам мусорного ведра.

Отрезанные горлышки прикрутите к крышкам так, чтобы у вас получился надежный фиксатор для пакета. Теперь мусорный мешок будет держаться крепко и не будет скользить.

Когда нужно будет вынести мусор, просто открутите фиксаторы и достаньте пакет из ведра.

