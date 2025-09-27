Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 13:11

Мусорное ведро больше никогда не будет грязным: вот каким лайфхаком пользуются опытные хозяйки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многим знакома ситуация, когда стараешься аккуратно положить мусор в пакет, а он все время норовит выскользнуть из ведра, раскидывая содержимое по сторонам. Потом приходится собирать мусор руками, что не приносит удовольствия. Однако выход есть.

Возьмите две пластиковые бутылки и отрежьте у них горлышки. Крышки от бутылок приклейте по бокам мусорного ведра.

Отрезанные горлышки прикрутите к крышкам так, чтобы у вас получился надежный фиксатор для пакета. Теперь мусорный мешок будет держаться крепко и не будет скользить.

Когда нужно будет вынести мусор, просто открутите фиксаторы и достаньте пакет из ведра.

Ранее сообщалось, что застарелый жир и нагар на плите кажутся непобедимыми, заставляя тратить деньги на дорогую химию. На самом деле решение проблемы годами лежит на полке в любом магазине и стоит копейки.

лайфхаки
мусор
ведра
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
