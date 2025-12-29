Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 00:47

Зеленский отреагировал на предложение Трампа о «взятке»

Зеленский дернулся, когда Трамп в шутку предложил журналистам взятку обедом

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press
Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде американский лидер Дональд Трамп обратился к журналистам с провокационной шуткой о коррупции, чем вызвал нервную реакцию своего гостя. Глава Белого дома в свойственной ему ироничной манере предложил прессе обед, назвав это потенциальной «взяткой», передает РИА Новости.

На слове «взятка» Зеленский, сидевший рядом, непроизвольно дернулся в кресле и слегка усмехнулся. Пока Трамп настойчиво спрашивал у корреспондентов, хотят ли они есть, взгляд украинского президента перемещался с репортеров на его американского коллегу.

Отведи их наружу и скажи шеф-повару, чтобы подал им обед. <…> Это должно гарантировать хорошие истории, но этого не произойдет, — распорядился Трамп.

Ранее сообщалось, что во время общения с журналистами в присутствии главы Белого дома настроение Зеленского резко изменилось. Поводом для этого стали вопросы американских СМИ о возможных контактах республиканца с российским коллегой Владимиром Путиным. Зеленский стал сжимать губы и нервно дергать носом, что выдавало его скрытое раздражение.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
шутки
коррупция
