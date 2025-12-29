Лучшая теннисистка мира проиграла австралийцу в «Битве полов» Первая ракетка мира Соболенко проиграла Кирьосу в Дубае в «Битве полов»

Лидер мирового женского тенниса Арина Соболенка потерпела поражение в показательной «Битве полов» против австралийца Ника Кирьоса. Выставочный матч завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу спортсмена, который в официальном рейтинге ATP занимает лишь 671-ю позицию.

Встреча двух соперников прошла на территории Дубая. На стороне Соболенко корт был уменьшен, а теннисистам разрешалась только одна подача.

Для 27-летней белорусской теннисистки этот матч стал редким поражением в успешном сезоне. В 2025 году она одержала 63 победы при 12 поражениях, завоевала четыре титула, включая Открытый чемпионат США с рекордным призовым фондом, и выходила в финалы Australian Open и «Ролан Гаррос».

Ее соперник, 30-летний Ник Кирьос, является бывшей звездой мирового тенниса. Три года назад он стал финалистом Уимблдона-2022 и обладателем семи титулов ATP в одиночном разряде.

Формат «Битвы полов» был популяризирован еще в 1973 году. Самым показательным и зрелищным матчем была встреча Билли Джин Кинг против Бобби Риггса.

