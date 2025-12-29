Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 00:52

Лучшая теннисистка мира проиграла австралийцу в «Битве полов»

Первая ракетка мира Соболенко проиграла Кирьосу в Дубае в «Битве полов»

Арина Соболенко Арина Соболенко Фото: John Patrick Fletcher/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Лидер мирового женского тенниса Арина Соболенка потерпела поражение в показательной «Битве полов» против австралийца Ника Кирьоса. Выставочный матч завершился со счетом 6:3, 6:3 в пользу спортсмена, который в официальном рейтинге ATP занимает лишь 671-ю позицию.

Встреча двух соперников прошла на территории Дубая. На стороне Соболенко корт был уменьшен, а теннисистам разрешалась только одна подача.

Для 27-летней белорусской теннисистки этот матч стал редким поражением в успешном сезоне. В 2025 году она одержала 63 победы при 12 поражениях, завоевала четыре титула, включая Открытый чемпионат США с рекордным призовым фондом, и выходила в финалы Australian Open и «Ролан Гаррос».

Ее соперник, 30-летний Ник Кирьос, является бывшей звездой мирового тенниса. Три года назад он стал финалистом Уимблдона-2022 и обладателем семи титулов ATP в одиночном разряде.

Формат «Битвы полов» был популяризирован еще в 1973 году. Самым показательным и зрелищным матчем была встреча Билли Джин Кинг против Бобби Риггса.

Ранее Соболенко отметила, что большинству российских болельщиков горько осознавать выступление теннисистки Елены Рыбакиной под флагом другой страны. Такими словами спортсменка отреагировала на победу коллеги на итоговом турнире WTA-2025 в Эр-Рияде.

теннис
Арина Соболенко
проигрыш
битва полов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский БПЛА обстрелял зоопарк в Запорожской области
Лосось или форель. Кому можно и нельзя: инструкция к красной рыбе от врача
Трамп сообщил о самом остром и нерешенном вопросе на переговорах
«На 90%»: Зеленский утверждает о согласовании мирного плана с Трампом
Трамп озвучил новый «дедлайн» по решению конфликта на Украине
Трамп анонсировал новый раунд переговоров
Трамп публично встал на сторону России по вопросу ЗАЭС
Трамп начал говорить о большом прогрессе по Украине
Трамп не смог дать конкретики в вопросе суверенитета Донбасса
«Замечательная встреча»: Трамп дал оценку переговорам с Зеленским
Россия вывела на орбиту спутники зарубежных партнеров
В России стартовала самая короткая неделя в году
Трамп и Зеленский вышли из переговорного зала
Фаза Луны сегодня, 29 декабря: брать ли быка за рога, что ждет влюбленных?
Лучшая теннисистка мира проиграла австралийцу в «Битве полов»
Зеленский отреагировал на предложение Трампа о «взятке»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 29 декабря 2025 года
Москвичей в ближайшие пять лет ждут новые станции метро
Гражданская инфраструктура пострадала при атаке БПЛА на Кубань
Освещающие переговоры Трампа и Зеленского журналисты приступили к обеду
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников
Общество

Тонкое тесто, картошка и сыр — через 10 минут уже едим. Турецкие гезлеме — нежнее и вкуснее драников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.