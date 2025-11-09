Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 18:09

«Горько осознавать»: бывшая вторая ракетка мира о триумфе Рыбакиной на WTA

Теннисистка Кузнецова: триумф Рыбакиной под другим флагом расстраивает россиян

Елена Рыбакина Елена Рыбакина Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Большинству российских болельщиков горько осознавать, что теннисистка Елена Рыбакина выступает под флагом другой страны, заявила в своем Telegram-канале бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова. Так она отреагировала на победу Рыбакиной на итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде.

Признаюсь, отдельно горько осознавать, что такая спортсменка выступает под другим флагом. Очень обиден этот факт для всех ее российских болельщиков, — подчеркнула Кузнецова.

В то же время она поздравила спортсменку с триумфом, отметив, что путь к этой победе был особенно тяжелым. В частности, Кузнецова напомнила о шквале критики, который обрушился на Рыбакину из-за истории со сменой тренера. Также бывшая вторая ракетка мира обратила внимание на принципиальную позицию победительницы, которая отказалась от совместного фото с президентом WTA на церемонии награждения. По мнению Кузнецовой, это сильный поступок.

Ранее сообщалось, что представительница Казахстана Рыбакина впервые одержала победу над белорусской теннисисткой Ариной Соболенко в финальном матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:0). До июня 2018 года спортсменка представляла Россию.

теннис
WTA
соревнования
Елена Рыбакина
