«Горько осознавать»: бывшая вторая ракетка мира о триумфе Рыбакиной на WTA

Большинству российских болельщиков горько осознавать, что теннисистка Елена Рыбакина выступает под флагом другой страны, заявила в своем Telegram-канале бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова. Так она отреагировала на победу Рыбакиной на итоговом турнире WTA — 2025 в Эр-Рияде.

Признаюсь, отдельно горько осознавать, что такая спортсменка выступает под другим флагом. Очень обиден этот факт для всех ее российских болельщиков, — подчеркнула Кузнецова.

В то же время она поздравила спортсменку с триумфом, отметив, что путь к этой победе был особенно тяжелым. В частности, Кузнецова напомнила о шквале критики, который обрушился на Рыбакину из-за истории со сменой тренера. Также бывшая вторая ракетка мира обратила внимание на принципиальную позицию победительницы, которая отказалась от совместного фото с президентом WTA на церемонии награждения. По мнению Кузнецовой, это сильный поступок.

Ранее сообщалось, что представительница Казахстана Рыбакина впервые одержала победу над белорусской теннисисткой Ариной Соболенко в финальном матче Итогового турнира Женской теннисной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:0). До июня 2018 года спортсменка представляла Россию.