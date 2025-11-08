Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 20:29

Российская теннисистка заработала 42 млн рублей на итоговом турнире WTA

Кудерметова и Мертенс получили 85,4 млн рублей призовых на итоговом турнире WTA

Вероника Кудерметова Вероника Кудерметова Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс получили $1,067 млн (85,4 млн рублей) призовых по итогам участия в заключительном турнире сезона Женской теннисной ассоциации, следует из данных на сайте WTA. Спортсменки стали победительницами в парном разряде.

В решающем матче дуэт Кудерметовой и Мертенс оказался сильнее венгерки Тимеа Бабош и бразильянки Луизы Стефани. Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:1.

Итоговый турнир WTA проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 1 по 8 ноября. Общая сумма призовых на соревнованиях достигает $15,5 млн (1,24 млрд рублей).

Кудерметова и Мертенс одержали победу на итоговом турнире WTA во второй раз — прежде им это удалось в 2022 году. Летом нынешнего года теннисистки также впервые в карьере выиграли Уимблдон в паре.

Ранее теннисистка Мирра Андреева проиграла в матче второго круга турнира WTA в Ухане. Спортсменка в трех сетах уступила немке Лауре Зигемунд. Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 в пользу немецкой теннисистки, выступающей без номера посева.

спорт
теннис
заработки
Вероника Кудерметова
турниры
WTA
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили об опасности перевода средств между своими счетами
Более 20 тысяч жителей региона России остались без света после атаки ВСУ
Аналитик объяснил, что скрывают сообщения Украины об остановке ТЭС
«Зарвался»: в Совфеде оценили слова премьера Швеции о Балтике
Российские средства ПВО отразили мощную атаку дронов ВСУ на регионы
Умер бывший ведущий Top Gear
Уход со сцены, молодая жена, юбилей: как живет юморист Евгений Петросян
Пособница Эпштейна оказалась рада новым тюремным условиям
Основательница Wildberries раскрыла, как вычислить долларового миллионера
Военэксперт оценил последствия ударов «Кинжалами» по Украине
В Тульской области разобрали завалы после взрыва газа в жилом доме
«Вводят в заблуждение»: МИД Белоруссии о действиях Литвы на границе
В США предупредили об увеличении задержек авиарейсов из-за шатдауна
Россия обвинила Интерпол в политизации
Что такое эмоциональное выгорание: как зарядить севшую батарейку?
Измены, любовь к деньгам, алименты 14 тысяч рублей: как живет Алана Мамаева
Российская теннисистка заработала 42 млн рублей на итоговом турнире WTA
В Европе стали искать лазейки для обхода «топливных» санкций США
В Москве задержали известного дагестанского религиозного деятеля
Раскрыты планы на путешествия Трампа
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.