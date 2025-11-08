Российская теннисистка заработала 42 млн рублей на итоговом турнире WTA Кудерметова и Мертенс получили 85,4 млн рублей призовых на итоговом турнире WTA

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элизе Мертенс получили $1,067 млн (85,4 млн рублей) призовых по итогам участия в заключительном турнире сезона Женской теннисной ассоциации, следует из данных на сайте WTA. Спортсменки стали победительницами в парном разряде.

В решающем матче дуэт Кудерметовой и Мертенс оказался сильнее венгерки Тимеа Бабош и бразильянки Луизы Стефани. Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:1.

Итоговый турнир WTA проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 1 по 8 ноября. Общая сумма призовых на соревнованиях достигает $15,5 млн (1,24 млрд рублей).

Кудерметова и Мертенс одержали победу на итоговом турнире WTA во второй раз — прежде им это удалось в 2022 году. Летом нынешнего года теннисистки также впервые в карьере выиграли Уимблдон в паре.

Ранее теннисистка Мирра Андреева проиграла в матче второго круга турнира WTA в Ухане. Спортсменка в трех сетах уступила немке Лауре Зигемунд. Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 в пользу немецкой теннисистки, выступающей без номера посева.