Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
07 октября 2025 в 19:09

Россиянка Андреева проиграла во втором круге турнира в Ухане

Андреева проиграла во втором круге турнира WTA в Ухане немке Зигемунд

Мирра Андреева Мирра Андреева Фото: Chryslene Caillaud /Psnewz/Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ухане. Трансляция велась на официальном сайте организации. Спортсменка в трех сетах уступила немке Лауре Зигемунд.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 в пользу немецкой теннисистки, выступающей без номера посева. На этом турнире Андреева еще выйдет на корт в парном разряде с российской теннисисткой Дианой Шнайдер.

Россиянке 18 лет, она занимает пятое место в рейтинге WTA. На счету Андреевой три победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. 37-летняя Зигемунд находится на 57-й строчке мирового рейтинга.

Ранее Андреева вышла в четвертый круг турнира WTA в Пекине, обыграв испанку Джессику Боусас Манейро со счетом 6:4, 6:1. Спортсменка выступала под четвертым номером посева.

До этого сообщалось, что Андреева сохранила пятую строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации. Лидером рейтинга остается белоруска Арина Соболенко, за ней следуют Ига Свентек из Польши и американка Коко Гауфф. В топ-30 также вошли россиянки Екатерина Александрова, Диана Шнайдер и Вероника Кудерметова.

турниры
теннис
теннисисты
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России назвали одну особенность «Интервидения»
Экс-премьер Украины назвал главную силу «евромайдана»
Работник получил 330 зарплат за раз и исчез с деньгами
Безруков сделал неожиданное заявление о смерти Есенина
«Стыдно смотреть на страну!» Азаров об Украине, националистах и агентах КГБ
«Русская община» с ножами и выселение семьи из квартиры: главные ЧП дня
Лучший шеф-повар юга России умер в 37 лет
Умершего рокера не могут похоронить больше недели
Украинец рассказал, что военкоматы забирают туберкулезников и наркоманов
В цирке акробат без страховки разбился на глазах у детей
Братался с русскими, а стал русофобом: почему Стубб нам больше не друг
Психически нездоровый подросток обезглавил отчима
Раскрыты детали пожара на территории Уральского турбинного завода
Поведение Трампа насторожило администрацию Белого дома
Стало известно, кто застрелил главу района Новосибирска во время охоты
СК заинтересовался чиновником из Чувашии, оставившим людей без жилья
Полиция ищет сбежавших педофилов в российском регионе
Мифы и правда о пластиковых окнах: что важно знать перед покупкой
Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Опубликованы кадры мощного пожара на турбинном заводе в Екатеринбурге
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.