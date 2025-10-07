Россиянка Андреева проиграла во втором круге турнира в Ухане Андреева проиграла во втором круге турнира WTA в Ухане немке Зигемунд

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Ухане. Трансляция велась на официальном сайте организации. Спортсменка в трех сетах уступила немке Лауре Зигемунд.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:3 в пользу немецкой теннисистки, выступающей без номера посева. На этом турнире Андреева еще выйдет на корт в парном разряде с российской теннисисткой Дианой Шнайдер.

Россиянке 18 лет, она занимает пятое место в рейтинге WTA. На счету Андреевой три победы на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. 37-летняя Зигемунд находится на 57-й строчке мирового рейтинга.

Ранее Андреева вышла в четвертый круг турнира WTA в Пекине, обыграв испанку Джессику Боусас Манейро со счетом 6:4, 6:1. Спортсменка выступала под четвертым номером посева.

До этого сообщалось, что Андреева сохранила пятую строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации. Лидером рейтинга остается белоруска Арина Соболенко, за ней следуют Ига Свентек из Польши и американка Коко Гауфф. В топ-30 также вошли россиянки Екатерина Александрова, Диана Шнайдер и Вероника Кудерметова.