29 сентября 2025 в 08:30

Российская теннисистка добилась успеха на турнире в Китае

Теннисистка Андреева пробилась в четвертый круг теннисного турнира в Пекине

Мирра Андреева Мирра Андреева Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Российская теннисистка Мирра Андреева прошла в четвертый круг соревнований Женской теннисной ассоциации (WTA) в Пекине. В матче третьего круга она одержала победу над испанской спортсменкой Джессикой Боусас Манейро со счетом 6:4, 6:1. Андреева участвует в турнире под четвертым номером посева.

В следующем раунде россиянке предстоит встреча с победительницей игры между австралийкой Майей Джойнт и британкой Сонай Картал. Обе соперницы выступают без номеров посева.

Пекинский турнир относится к категории WTA 1000 и проходит на хардовом покрытии. Общий призовой фонд соревнований превышает $8,9 млн (744 млн рублей). Финал турнира состоится 1 октября. Действующей чемпионкой является американка Коко Гауфф, занимающая третью позицию в мировом рейтинге.

Ранее Мирра Андреева сохранила пятую строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном на официальном сайте организации. Первое место в рейтинге продолжает занимать белорусская теннисистка Арина Соболенко. Вторую позицию удерживает польская спортсменка Ига Свентек.

До этого российская теннисистка Алина Корнеева победила на международном турнире ITF W50 в португальском городе Эвора. В финальном матче 18-летняя спортсменка уверенно обыграла испанку Кайтлин Кеведо со счетом 6:3, 6:1.

