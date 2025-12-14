Названо имя лучшей теннисистки России

Федерация тенниса России (ФТР) объявила 18-летнюю Мирру Андрееву лучшей теннисисткой страны по итогам 2025 года. Это решение было оглашено на ежегодной торжественной церемонии вручения национальной премии «Русский кубок», прошедшей в Москве.

Андреева завершила 2025 год на девятой строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), подтвердив свой статус одной из сильнейших ракеток мира. Хотя ей не удалось квалифицироваться на Итоговый турнир WTA в одиночном разряде, а в парном разряде в дуэте с Дианой Шнайдер они не смогли преодолеть групповой этап, сезон стал для нее рекордным в финансовом отношении. Суммарные призовые Мирры Андреевой превысили $4,7 млн (более 374 млн рублей).

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что Андреевой следует пережить то, что сейчас происходит. По его словам, спортсменка еще не сформирована для того уровня, на котором пытается играть. Тарпищев также признал, что теннисистка достойна своего места в рейтинге WTA.

До этого Андреева прошла в четвертый круг соревнований Женской теннисной ассоциации в Пекине. В матче третьего круга она победила испанскую коллегу Джессику Боусас Манейро.