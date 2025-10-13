Президент Федерации тенниса России дал профессиональный совет Андреевой

Теннисистке Мирре Андреевой следует пережить то, что сейчас происходит, заявил NEWS.ru президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. По его словам, спортсменка еще не сформирована для того уровня, на котором пытается играть. Тарпищев также признал, что теннисистка достойна своего места в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), где занимает шестую строчку.

Она на пятерку играет объективно, и в пятерке может быть, я это в начале года прогнозировал. А по логике, то, что сейчас происходит, надо просто пережить, потому что это проблемы роста, — подчеркнул тренер.

Президент Федерации убежден, что с психологической точки зрения допуск теннисистов к соревнованиям — это вопрос тренеров. Так Тарпищев оценил падение Андреевой в рейтинге WTA с пятой на шестую строчку. При этом спортсменка признана первой ракеткой России.

Ранее Андреева прошла в четвертый круг соревнований Женской теннисной ассоциации в Пекине. В матче третьего круга она победила испанскую коллегу Джессику Боусас Манейро.