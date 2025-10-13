Фильм о главе российского тенниса стал лауреатом Международного фестиваля

Документальный фильм о главе Федерации тенниса России (ФТР) Шамиле Тарпищеве получил звание лауреата на Международном фестивале в итальянском Милане. Президент организации рассказал, что картина посвящена первой российской победе в Кубке Дэвиса в 2002 году, его слова передает корреспондент NEWS.ru.

Со времен 150-летия тенниса эта победа была самой значимой за всю историю российского тенниса. Я был капитаном на том первом матче, это было знаковым событием. Мне больше понравилось, что фильм удался. После его просмотра в Милане подошли тренер из США, которая сказала, что даже прослезилась, и подошел человек из Австралии, который сказал, что не знал о судьбе развития тенниса. Это было очень приятно, — рассказал Тарпищев.

Ранее он заявил, что Мирре Андреевой следует пережить то, что сейчас происходит. По словам Тарпищева, спортсменка еще не сформирована для того уровня, на котором пытается играть. Глава ФТР также признал, что теннисистка достойна своего места в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), где занимает шестую строчку.