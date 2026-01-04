Атака США на Венесуэлу
«Определенно худшие»: звезда тенниса раскритиковала американских фанатов

Кори Гауфф заявила, что американские болельщики — худшие в мировом теннисе

Третья ракетка мира, американка Кори Гауфф назвала болельщиков из США худшими в мировом теннисе. По ее словам, которые передает издание Tennis365, «прохладная поддержка» — это отражение спортивной культуры страны, где внимание рассеяно между многими видами спорта.

Честно говоря, мне кажется, что в теннисе мы определенно худшие. Поэтому я всегда говорила, что хотела бы, чтобы наша страна показывала более активную поддержку по всему миру, — сказала Гауфф.

Теннисистка выступила с таким заявлением в Австралии, где в составе сборной США принимает участие в командном турнире с призовым фондом $11,8 млн (923 млн рублей). Она отметила, что в отличие от фанатов из небольших стран, американцам сложно концентрироваться на одном виде спорта. Тем временем ее команда уже одержала победу над Аргентиной и готовится к матчу с Испанией.

Ранее паратеннисистка Анастасия Костеневич в интервью NEWS.ru заявила, что мало кто знает сильнейших паралимпийцев России. По ее словам, внимание к адаптивному настольному теннису выросло благодаря популяризации в социальных сетях.

