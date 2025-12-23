Костеневич заявила об отсутствии внимания к паралимпийцам

Мало кто знает сильнейших паралимпийцев России, заявила в интервью NEWS.ru паратеннисистка Анастасия Костеневич. Она отметила, что внимание к адаптивному настольному теннису выросло благодаря популяризации в социальных сетях.

Мало кто знает сильнейших паралимпийцев страны. А у нас есть чемпионы и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Такой уровень, что золото на первенстве России даже не берется в расчет. Внимание выросло, потому что я стала заниматься популяризацией адаптивного спорта. С января стала «подавать» информацию о наших безграничных возможностях в своих соцсетях. И сейчас нас уже свыше 20 тысяч ценителей с безграничными возможностями настольного тенниса, — сказала Костеневич.

Ранее она заявила, что врачи совершили чудо, «собрав ее по частям» после страшного ДТП в 2013 году. Костеневич отметила, что в тот день, 7 января, пережила клиническую смерть и получила 13 переломов. Она добавила, что некоторые поврежденные при аварии кости до сих пор держатся на пластинах, которые останутся в организме «навсегда». Позвоночник спортсменки поддерживает конструкция из 180 элементов.