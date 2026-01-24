Российскую теннисистку дисквалифицировали за недостойное поведение Комиссия ФНТР дисквалифицировала 14-летнюю теннисистку за недостойное поведение

Федерация настольного тенниса России (ФНТР) дисквалифицировала 14-летнюю спортсменку за недостойное поведение, сообщил ТАСС со ссылкой на постановление дисциплинарной комиссии. Инцидент случился во время тренировочных сборов.

Основанием для такого решения послужило официальное обращение и видеоматериалы. По мнению членов комиссии, действия теннисистки нанесли серьезный ущерб репутации вида спорта и не соответствуют статусу игрока национальной сборной. Имя теннисистки не разглашается.

К несовершеннолетней россиянке применена комбинированная мера наказания. Помимо реального трехмесячного отстранения, ей назначена условная дисквалификация сроком на полгода. Срок действия основного дисциплинарного взыскания начался 21 января 2026 года.

