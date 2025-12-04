Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 16:05

Известного тренера дисквалифицировали из-за оскорбительного жеста

КДК РФС дисквалифицировал тренера «Балтики» Талалаева на три матча

Андрей Талалаев Андрей Талалаев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение о дисквалификации главного тренера калининградской «Балтики» Андрея Талалаева на три матча, сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц. По данным «Чемпионата», причиной стали оскорбительные жесты, которые он продемонстрировал во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака».

В протоколе и рапорте указано, что Талалаев оскорбил резервного судью. Тренер присутствовал на заседании, где ему предоставили возможность объясниться. Он отрицал, что жест был направлен в адрес судьи, утверждая, что показал его скамейке «Спартака» в ответ на провокационные комментарии. Однако после просмотра видеозаписи комитет пришел к выводу, что жест действительно адресовался команде соперника.

Григорьянц отметил, что это не первый случай, когда Талалаев оказывается на заседании КДК — для него это уже четвертое подобное обращение. Учитывая все обстоятельства, комитет принял решение о трехматчевой дисквалификации за неуместное поведение в отношении соперников.

На данный момент «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. В заключительном матче перед зимней паузой команда встретится с самарскими «Крыльями Советов» 7 декабря.

Ранее КДК решил дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Деяна Станковича сроком на один месяц. Поводом стали нецензурные выражения в адрес арбитра. При этом Станкович отрицал сказанное.

КДК РФС
тренеры
футбол
дисквалификации
Андрей Талалаев
