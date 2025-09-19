КДК вынесла наказание тренеру Станковичу за мат

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Деяна Станковича сроком на один месяц, сообщает «Чемпионат». В организации отметили, что данная санкция применена за нецензурные выражения в адрес арбитра.

Станкович был удален за использование нецензурных выражений в адрес арбитра. Резервный судья написал о том, что он слышал матерное слово. В телетрансляции тоже было слышны оскорбления. Станкович на заседании отрицал, говорил, что в его лексиконе нет такого слова, сказал, что все, что говорят судьи, — ложь. Но при этом извинился перед комитетом. Мы учитывали рецидив: ранее Деян был наказан двумя матчами за оскорбления, — заявил глава КДК Артур Григорьянц.

Ранее футболисты московского «Динамо» и «Спартака» сыграли вничью со счетом 2:2 в матче восьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на поле «Динамо»: у хозяев дважды отличился Бителло, у гостей сделал дубль Ливай Гарсия. Во втором тайме главный тренер «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку за споры с судьей.