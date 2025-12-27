Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 18:48

Названы кандидаты на пост тренера «Спартака»

Комментатор Генич: Романов и Карседо рассматриваются на пост тренера «Спартака»

Вадим Романов Вадим Романов Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
На пост главного тренера московского «Спартака» рассматриваются две кандидатуры, заявил футбольный комментатор Константин Генич в эфире «Матч ТВ». По его словам, обсуждаются имена Вадима Романова и Хуана Карседо.

Две фамилии только фигурируют: Романов с той же самой компромиссной историей до конца сезона либо Карседо. Помимо того, что стал чемпионом Кипра с «Пафосом», он вывел команду в Лигу чемпионов, — сказал Генич.

Ранее бывший футболист сборной России Юрий Жирков говорил, что для московского «Спартака» лучшим вариантом среди тренеров может стать один из воспитанников клуба, имеющий необходимую лицензию. В качестве примеров он назвал таких известных спортсменов, как Егор Титов или Андрей Тихонов. Жирков также признался, что не понимает, почему команда не экспериментирует с подобными назначениями.

До этого бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал слухи о поисках клубом нового наставника. Он заявил, что исполняющему обязанности главного тренера Романову следует предоставить 100 рабочих дней для достижения высоких результатов.

футбол
Спартак
тренеры
спорт
Константин Генич
