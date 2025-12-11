Экс-тренер «Спартака» раскрыл, сколько времени нужно дать Романову Экс-тренер «Спартака» Рианчо: Романову нужно дать 100 дней работы для результата

Исполняющему обязанности главного тренера «Спартака» Вадиму Романову следует дать 100 рабочих дней для высоких результатов, заявил в беседе с «РБ Спорт» экс-тренер красно-белых Рауль Рианчо. Так он отреагировал на слухи о том, что футбольный клуб начал поиски нового человека на эту должность.

Я считаю, что к любому тренеру нужно относиться с уважением. Нет разницы иностранец это или россиянин. Мое мнение: нужно дать Романову как минимум 100 рабочих дней, чтобы он смог создать свою модель игры. Надо уважать работу тренера, особенно если ему доверили такую высокую должность в «Спартаке», — высказался Рианчо.

По его мнению, в давлении на тренеров в подобных ситуациях нет никакой логики. Он добавил, что нельзя требовать моментального результата.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что, если «Спартак» продолжит показывать хорошую игру, то Романов имеет все шансы остаться главным тренером команды. Он назвал плюсом то, что специалист не играл в футбол на высоком уровне.