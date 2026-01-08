Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 07:31

Почти 70 БПЛА атаковали Россию посреди ночи

Средства ПВО сбили 66 украинских дронов за ночь

Система ПВО Система ПВО Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по территории России в ночь на четверг, 8 января, сообщили в Министерстве обороны РФ. По подсчетам ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 66 вражеских аппаратов.

В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 7 января до 07:00 мск 8 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Как уточнили в ведомстве, больше всего дронов атаковали Крым. В небе над республикой сбили 14 целей. Еще 11 беспилотников ликвидировали над Краснодарским краем, шесть — над Ростовской областью, пять — над Орловской, по два — над Курской и Волгоградской, один — над Брянской. Кроме того, 13 БПЛА уничтожили над Азовским морем и 12 — над Черным морем.

Ранее в Краснодарском крае фрагменты БПЛА рухнули на проезжую часть в городе Гулькевичи. По данным оперативного штаба региона, в результате никто не пострадал.

МО РФ
Минобороны РФ
ПВО
ВСУ
БПЛА
беспилотники
дроны
Крым
Черное море
Азовское море
