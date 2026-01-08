Атака США на Венесуэлу
«Трамп — это дьявол»: колумбийцы протестуют из-за операции США в Венесуэле

Тысячи колумбийцев вышли на протест из-за вмешательства Трампа в дела Венесуэлы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Тысячи жителей Колумбии вышли на протест на фоне нарастающего недовольства вмешательством США в дела Венесуэлы, сообщает британская газета The Guardian. Возмущенные митингующие осуждают угрозы американского президента Дональда Трампа распространить военную кампанию в Южной Америке.

Трамп — это дьявол <...>. Он самый отвратительный человек в мире, — приводит газета слова 55-летней бизнесвумен Джанет Чакон.

Протестующие называют похищение лидера Венесуэлы Николаса Мадуро насмешкой над словами Трампа, считающего себя «президентом мира». Они призывают Конгресс США сместить республиканца с поста. Участники акции сравнивают Трампа с маньяком и бандитом.

То, что произошло в Венесуэле, было, на мой взгляд, незаконно, — сказал президент Колумбии Густаво Петро, обращаясь к митингующим в Боготе.

Ранее Петро резко ответил на обвинения, выдвинутые в его адрес Трампом. Колумбийский лидер заявил, что его коллега впал в «старческий маразм». Поводом для столь жесткой оценки стали слова Трампа о якобы причастности Петро к наркоторговле. Политик назвал эти заявления клеветническими и лишенными оснований.

