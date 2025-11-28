Ветеран ЦСКА оценил работу Романова на посту главного тренера «Спартака»

Если «Спартак» продолжит показывать хорошую игру, то Вадим Романов имеет все шансы остаться главным тренером команды, заявил NEWS.ru ветеран ЦСКА и экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев. Он назвал плюсом то, что специалист не играл в футбол на высоком уровне.

Не каждый классный футболист становится тренером. Обычно бывает наоборот, возможно, даже чаще. Тот, кто играл на высоком уровне, не поймет, почему он не может делать так, как умеет. [Валерий] Карпин, например. Хороший игрок был? Поиграл в классных командах, многого достиг. А как тренер — никакой. Не понимает игроков, а должен до них доносить. А как? Он не знает, а [Вадим] Романов знает. Часто бывает, что футболист, поигравший в первой-второй-третьей лигах становится хорошим тренером. Если команда и дальше будет показывать хорошую игру, то его могут оставить. Дальше — уже решение руководства, — сказал Пономарев.

Под руководством Романова, которого назначили после ухода Деяна Станковича, красно-белые выиграли два дерби подряд: против ЦСКА (1:0) и ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с «Локомотивом» (3:2). Следующей игрой в РПЛ станет встреча против «Балтики», которая пройдет 29 ноября. Начало встречи — в 19:30 мск. После 16 туров РПЛ команды идут по соседству в турнирной таблице: «Балтика» занимает пятое место с 29 очками, «Спартак» — шестое с 28 баллами.

Ранее красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, обыграв по сумме двух матчей московский «Локомотив». В следующем раунде «Спартак» сыграет против московского «Динамо».