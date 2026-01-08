Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 10:10

Итальянец поддержал Путина и не попал на свою свадьбу на Украине

Гражданин Италии не смог попасть на свою свадьбу на Украине из-за взглядов

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Итальянского гражданина не допустили на территорию Украины из-за его пророссийских взглядов и высказываний в поддержку Москвы, пишет издание «Страна.ua». Мужчина по имени Рокко следовал на собственную свадьбу, но въезд ему запретили на три года после жалобы пассажирки автобуса, которая сообщила в соцсетях о его критике украинского руководства.

Перед этим я сделала ему комплимент, потому что увидела, что он в вышиванке, я слышала, что он итальянец, потому что он говорил по-итальянски. Он сказал, что вышиванку подарила ему жена. Они ехали на Украину, чтобы пожениться, — приводят журналисты слова одной из пассажирок.

Ранее стало известно, что Польша ужесточит визовый режим для граждан России с 1 апреля 2026 года. Страна перестанет признавать российские загранпаспорта старого образца без биометрического чипа, а въезд с пятилетним паспортом без таких данных станет невозможным, как и использование не соответствующих новым стандартам дипломатических паспортов с начала этого года.

Кроме того, глава Госдепа США Марко Рубио сообщил о запрете на въезд в страну для пяти активистов за попытки цензурировать американские платформы и выступающих лиц. Госсекретарь по публичной дипломатии Сара Роджерс указала их имена. Выяснилось, что все они являются гражданами европейских государств.

итальянцы
свадьбы
Украина
запреты
