Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 10:32

Десятая страна ЕС закрывает въезд для одной категории россиян

Польша перестанет признавать загранпаспорта РФ без чипа с 1 апреля 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Польша с 1 апреля ужесточит визовый режим для граждан России, следует из документа на сайте Еврокомиссии. Так, страна перестанет признавать российские заграничные паспорта старого образца, не оснащенные биометрическим чипом.

Согласно документу, с указанной даты въезд в Польшу с пятилетним загранпаспортом без биометрических данных будет невозможен. Кроме того, с 1 января перестанут действовать дипломатические паспорта, если они не соответствуют новым стандартам.

Польша стала десятой страной ЕС, которая ввела такие ограничения. Ранее аналогичные меры были введены в Дании, Чехии, Эстонии, Франции, Исландии, Литве, Латвии, Германии и Румынии.

До этого в МИД России сообщали, что Германия перестанет признавать пятилетние российские загранпаспорта без биометрии. С 1 января 2026 года въезд в страну будет возможен только по 10-летним паспортам с электронным носителем информации.

Заведующий консульским отделом посольства России в Испании Кирилл Будаев заявил, что европейская страна также может ограничить въезд россиянам с загранпаспортами старого образца, которые рассчитаны на пять лет. Он отметил, что на данный момент таких ограничений нет, но высока вероятность их введения.

Польша
Евросоюз
загранпаспорта
документы
Россия
