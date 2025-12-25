Десятая страна ЕС закрывает въезд для одной категории россиян Польша перестанет признавать загранпаспорта РФ без чипа с 1 апреля 2026 года

Польша с 1 апреля ужесточит визовый режим для граждан России, следует из документа на сайте Еврокомиссии. Так, страна перестанет признавать российские заграничные паспорта старого образца, не оснащенные биометрическим чипом.

Согласно документу, с указанной даты въезд в Польшу с пятилетним загранпаспортом без биометрических данных будет невозможен. Кроме того, с 1 января перестанут действовать дипломатические паспорта, если они не соответствуют новым стандартам.

Польша стала десятой страной ЕС, которая ввела такие ограничения. Ранее аналогичные меры были введены в Дании, Чехии, Эстонии, Франции, Исландии, Литве, Латвии, Германии и Румынии.

До этого в МИД России сообщали, что Германия перестанет признавать пятилетние российские загранпаспорта без биометрии. С 1 января 2026 года въезд в страну будет возможен только по 10-летним паспортам с электронным носителем информации.

Заведующий консульским отделом посольства России в Испании Кирилл Будаев заявил, что европейская страна также может ограничить въезд россиянам с загранпаспортами старого образца, которые рассчитаны на пять лет. Он отметил, что на данный момент таких ограничений нет, но высока вероятность их введения.