МИД России посоветовал оформлять загранпаспорта на 10 лет

Министерство иностранных дел России рекомендует гражданам оформлять биометрические загранпаспорта на 10 лет, сообщили в пресс-службе консульского департамента ведомства. Это обусловлено отказом недружественных европейских держав от признания не биометрического документа.

С учетом последовательного отказа европейских недружественных государств признавать российские пятилетние небиометрические паспорта вновь призываем регулярно следить за информацией в отношении паспортного режима с этими странами и своевременно оформлять десятилетние биометрические паспорта, — говорится в сообщении.

Ранее правительство внесло в Государственную думу законопроект, упрощающий для россиян оформление загранпаспортов. Предлагается отменить внесение записей о несовершеннолетних детях в паспорта родителей, а также исключить госпошлины за эту услугу.

До этого консульский департамент МИД России предупредил, что Польша перестанет признавать российские небиометрические загранпаспорта. Решение вступит в силу с 1 апреля.