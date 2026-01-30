Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 01:50

Записи о детях могут исключить из загранпаспортов россиян

Госдума рассмотрит законопроект об исключении записей о детях из загранпаспортов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, упрощающий для россиян оформление загранпаспортов. Предлагается отменить внесение записей о несовершеннолетних детях в паспорта родителей, а также исключить госпошлины за эту услугу, соответствующий документ доступен в думской электронной базе.

Предлагается исключить из бланков загранпаспорта, дипломатического паспорта гражданина РФ и служебного паспорта гражданина РФ записи о детях… В свою очередь, из Федерального закона №114-ФЗ предлагается исключить положения об уплате государственной пошлины за внесение изменений (а именно внесение записей о детях в возрасте до 14 лет) в загранпаспорт, — уточняется в пояснительной записке.

Основной причиной изменений названа низкая востребованность услуги. По данным МВД, запись о ребенке вносится лишь в один из девятисот паспортов.

Кроме того, такая отметка не дает права ребенку выезжать за границу без собственного документа. Исключением являются случаи, предусмотренные международными договорами.

Ключевым мотивом реформы стала проблема с въездом в некоторые страны. Правительство отмечает, что в условиях санкций отдельные государства, включая недружественные, отказывают во въезде несовершеннолетним россиянам, у которых нет личного загранпаспорта, даже если они вписаны в паспорт родителя. Такие случаи фиксировались, например, на Кипре и в Литве, несмотря на существующие международные соглашения, допускающие такой формат.

Отмена записей призвана минимизировать риски отказа во въезде для российских семей. Кроме того, она будет стимулировать россиян на оформление отдельных паспортов для детей.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь посоветовала россиянам, планирующим самостоятельную поездку в другую страну, проверять срок действия загранпаспорта. Она подчеркнула, что документ должен оставаться действительным не менее шести месяцев с момента въезда в страну.

