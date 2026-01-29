Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 07:15

Турэксперт дала совет перед поездкой за границу не по путевке

Турэксперт Ансталь посоветовала проверять загранпаспорт до поездки не по путевке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Перед самостоятельной поездкой в другую страну нужно проверить срок действия загранпаспорта, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. Она подчеркнула, что документ должен оставаться действительным не менее шести месяцев с момента въезда в страну.

Есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание, если вы едете [в путешествие] не по путевке. Когда вы оформляете тур в агентстве, вы перекладываете эту ответственность на своего турагента, и он всем этим занимается. Но когда вы летите самостоятельно, нужно обязательно учитывать важные моменты. Первым делом проверьте свой паспорт сразу же перед бронированием тура. Сначала мы проверяем срок действия вашего паспорта. Он должен быть действительным не менее шести месяцев с даты въезда в страну, — объяснила Ансталь.

Турэксперт рекомендовала воспользоваться специальными сервисами для проверки документов. Она добавила, что лучше это сделать на нескольких платформах.

У туроператоров есть определенный ряд сервисов, где вы можете проверить срок своего паспорта: подходит он или нет. Вы вводите дату вылета, количество ночей и срок действия вашего паспорта, и сервис сообщает вам, можно ли ехать. Я советую проверить на нескольких сайтах у разных туроператоров, потому что иногда система может некорректно работать, — резюмировала Ансталь.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что цены на заграничные курорты в марте будут ниже из-за рекордно низкого курса доллара. Он призвал воспользоваться ситуацией и устроить себе долгожданный отпуск.

туристы
путешествия
туризм
советы
Софья Якимова
