Блогера с маленькой дочерью задержали в аэропорту из-за новых правил

Блогер Александра Коцкая и ее маленькая дочь были задержаны в аэропорту Кольцово при возвращении из Казахстана. В соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) она рассказала, что причиной стало вступление в силу новых правил пересечения границы, требующих наличия у ребенка отдельного загранпаспорта.

Я говорю: «Вы понимаете, что мы граждане РФ и вернулись домой со всеми документами! Мы уехали по свидетельству тогда, когда закона не было! Нас пропустили все, а теперь мы не можем вернуться домой? — сказала Коцкая.

Ранее, 20 января, вступило в силу важное изменение в правилах пересечения границы для несовершеннолетних граждан России. Теперь для выезда за рубеж ребенку в обязательном порядке требуется собственный заграничный паспорт, сообщили в миграционной службе МВД РФ.

