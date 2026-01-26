Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 21:14

Блогера с маленькой дочерью задержали в аэропорту из-за новых правил

Блогер Коцкая с дочерью не смогли вернуться в РФ из-за отсутствия загранпаспорта

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Блогер Александра Коцкая и ее маленькая дочь были задержаны в аэропорту Кольцово при возвращении из Казахстана. В соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) она рассказала, что причиной стало вступление в силу новых правил пересечения границы, требующих наличия у ребенка отдельного загранпаспорта.

Я говорю: «Вы понимаете, что мы граждане РФ и вернулись домой со всеми документами! Мы уехали по свидетельству тогда, когда закона не было! Нас пропустили все, а теперь мы не можем вернуться домой? — сказала Коцкая.

Ранее, 20 января, вступило в силу важное изменение в правилах пересечения границы для несовершеннолетних граждан России. Теперь для выезда за рубеж ребенку в обязательном порядке требуется собственный заграничный паспорт, сообщили в миграционной службе МВД РФ.

До этого сообщалось, что россияне с начала 2026 года могут по желанию ставить в паспорт отметку с номером записи в Едином регистре сведений о населении. Из официального приказа ФНС России следует, что отметку будут проставлять в виде штампа налогового органа с уникальным цифровым кодом. При этом ее оформление не является обязательным и проводится исключительно по инициативе самого человека.

блогеры
аэропорты
загранпаспорта
дети
