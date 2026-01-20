Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 02:46

Изменения по выезду детей из России за границу вступили в силу

МВД: выезд российских детей за границу возможен теперь только по загранпаспорту

С 20 января вступило в силу важное изменение в правилах пересечения границы для несовершеннолетних граждан России. Теперь для выезда за рубеж ребенку в обязательном порядке требуется собственный заграничный паспорт, сообщили в миграционной службе МВД РФ.

С 20 января свидетельство о рождении исключается из перечня документов, по которым несовершеннолетние граждане России могли пересекать государственную границу, — указано в тексте.

Исключение составляют поездки в некоторые страны ближнего зарубежья для подростков старше 14 лет и взрослых, куда по-прежнему можно въезжать по внутреннему паспорту гражданина РФ. Данная мера направлена на повышение уровня безопасности несовершеннолетних во время международных поездок.

Ранее сообщалось, что россияне с начала 2026 года могут по желанию ставить в паспорт отметку с номером записи в Едином регистре сведений о населении. Из официального приказа ФНС России следует, что отметку будут проставлять в виде штампа налогового органа с уникальным цифровым кодом. При этом ее оформление не является обязательным и проводится исключительно по инициативе самого человека.

