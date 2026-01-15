У арестованной экс-вице-президента «Оборонстроя» нашли ВНЖ в другой стране Арестованная экс-вице-президент «Оборонстроя» Ясакова имеет ВНЖ в другой стране

Арестованная бывшая вице-президент ассоциации «Оборонстрой» Ирина Ясакова, обвиняемая в мошенничестве, имеет недвижимость и вид на жительство в другом государстве, пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Суд посчитал, что это подтверждает риск ее отъезда за границу.

Обладает недвижимостью и видом на жительство в иностранном государстве, — сказано в материалах.

Защита Ясаковой просила заменить СИЗО на домашний арест и указывала, что она сама участвовала в следственных действиях и передала следователю загранпаспорт. Адвокат также заявил, что у следствия нет доказательств ее причастности к преступлению.

Telegram-канал Mash сообщил, что Ясакову обвиняют в мошенничестве на 786 млн рублей. Арест может быть связан с банкротством «Оборонстроя» в 2021 году, когда у компании обнаружили финансовые нарушения.

В суде также отмечают, что Ясакова перед арестом старалась не привлекать к себе внимания и избегала официального адреса проживания. Она не жила по месту регистрации и фактически пряталась при помощи знакомых.

«Оборонстрой» — крупный строительный холдинг Минобороны РФ, работавший как управляющая структура с уставным капиталом свыше 88 млрд рублей. Компания занималась возведением и обслуживанием объектов для российских военных, госзаказчиков и ряда иностранных партнеров, пока в 2017 году не была ликвидирована.