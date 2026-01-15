Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 08:19

Раскрыто, как бывшая вице-президент «Оборонстроя» пряталась от правосудия

Бывшая вице-президент «Оборонстроя» Ясакова применяла меры конспирации

Ирина Ясакова Ирина Ясакова Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Бывшая вице-президент ассоциации «Оборонстрой» Ирина Ясакова до ареста применяла меры конспирации, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Отмечается, что она не жила по месту регистрации и фактически скрывалась при содействии знакомых.

По месту регистрации до заключения под стражу не проживала, <...> фактически скрывалась при содействии знакомых лиц, в том числе с применением мер конспирации, — говорится в документах.

Ясакову обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Как писал Telegram-канал Mash, ей вменяется мошенничество на 786 млн рублей, которое может быть связано с банкротством «Оборонстроя» в 2021 году. Суд в Москве отправил ее в СИЗО в ноябре 2025 года.

Ранее сообщалось, что отбывающий пожизненное заключение бывший сенатор Рауф Арашуков получил еще 10 лет колонии по делу о взятке и штраф на сумму 120 млн рублей. У него также конфисковали в доход государства 3 млн рублей. Речь идет о средствах, которые бывший парламентарий передал в качестве взятки.

До этого стало известно, что уголовное дело экс-директора «Ростелекома» Владимира Шадрина дополнили новым эпизодом. По данным источника в правоохранительных органах, теперь ему инкриминируют не только мошенничество, но и получение взятки.

