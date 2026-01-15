Раскрыто, как бывшая вице-президент «Оборонстроя» пряталась от правосудия

Бывшая вице-президент ассоциации «Оборонстрой» Ирина Ясакова до ареста применяла меры конспирации, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. Отмечается, что она не жила по месту регистрации и фактически скрывалась при содействии знакомых.

По месту регистрации до заключения под стражу не проживала, <...> фактически скрывалась при содействии знакомых лиц, в том числе с применением мер конспирации, — говорится в документах.

Ясакову обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Как писал Telegram-канал Mash, ей вменяется мошенничество на 786 млн рублей, которое может быть связано с банкротством «Оборонстроя» в 2021 году. Суд в Москве отправил ее в СИЗО в ноябре 2025 года.

