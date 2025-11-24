Стало известно еще об одном громком аресте по делу «Оборонстроя» Mash сообщил о аресте вице-президента ассоциации «Оборонстроя» Ясаковой

Telegram-канал Mash сообщил об аресте вице-президента ассоциации «Оборонстрой» Ирины Ясаковой. Как пишет источник, ее подозревают в мошенничестве на 786 млн рублей. Точные причины возможного задержания на данный момент неизвестны.

Как сообщает Mash, это может быть связано с банкротством «Оборонстроя» в 2021-м, когда были обнаружены финансовые нарушения и возбуждено уголовное дело. По информации канала, имущество задержанной, включая ее трехэтажный особняк в Москве, арестовали. В публикации сказано, что ранее она пыталась продать его за 120 млн рублей.

По сведениям канала, в 2017 году Ясакову назвали самым состоятельным депутатом Вологодской области. Она руководила рядом строительных фирм, сотрудничавших с Минобороны: «Оборонстрой», «Оборонэкспертиза», «Оборонстройпроект» и «Обороэнерго».

Ранее стало известно, что экс-заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, которого Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии за растрату и вывод почти 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», выразил готовность отправиться на фронт. По словам адвоката, решение его подзащитного является искренним и обдуманным.