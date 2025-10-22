Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 15:43

Осужденный экс-замглавы Минобороны захотел на СВО

Осужденный экс-замглавы Минобороны Иванов готов отправиться штурмовиком на СВО

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, которого Московский городской суд приговорил к 13 годам колонии за растрату и вывод почти 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», выразил готовность отправиться в зону СВО, сообщил ТАСС один из его адвокатов Денис Балуев. Он заявил о своем намерении выполнять боевые задачи в составе любого российского штурмового подразделения.

По словам защитника, решение осужденного, несмотря на текущее положение, является искренним и обдуманным. Юристы Иванова в настоящее время анализируют порядок реализации «законного и конституционного права», проводя с ним консультации.

Иванов занимал должность заместителя министра обороны с мая 2016 года, его уволили 20 июня 2024-го. 1 июля 2025 года Московский городской суд признал Иванова виновным по делу о растрате при закупке двух паромов для Керченской переправы и выводе средств из банка «Интеркоммерц». Суд назначил ему наказание в виде 13 лет колонии и штрафа в 100 млн рублей.

Кроме того, следователи завершили работу по второму уголовному делу, фигурантом которого является Иванов. Это дело включает три эпизода получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отмывание денег в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ), а также незаконное хранение оружия.

Ранее стало известно, что Иванов может стать фигурантом нового уголовного дела о хищении бюджетных средств. Речь идет о расследовании хищения свыше 9 млрд рублей, которые выделили на строительство объектов для Минобороны.

